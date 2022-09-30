Microsoft и Netflix убрали серверы, ускоряющие в России загрузку их контента

Microsoft и Netflix убрали свои CDN-серверы c московской точки обмена трафиком MSK-IX. Об этом рассказал коммерческий директор MSK-IX Евгений Морозов.

В связи с февральскими событиями происходит глобальное изменение тех контент-ресурсов и сервисов, которые существовали и активно работали на территории России, что отражается на изменении объёма трафика внутри страны.

Один из экспертов телекоммуникационного рынка отметил, что после отключения CDN-серверов Microsoft и Netflix в MSK-IX пользователям стоит ожидать замедления работы их сервисов, а также незначительного роста числа ошибок доступа.

Слухи о планах Microsoft убрать CDN-серверы из России ходили ещё в конце весны, но представители крупнейших провайдеров тогда никак не комментировали возможное отключение. А Netflix в стране официально недоступен.

CDN-серверы (Content Delivery Network) — это сеть серверов, которые крупные сервисы с большой аудиторией размещают как можно ближе к конечным пользователям — в сетях крупных интернет-провайдеров и на точках обмена интернет-трафиком. MSK-IX (Moscow Internet Exchange) — крупнейшая точка обмена трафиком на территории РФ.