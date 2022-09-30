Microsoft и Netflix убрали серверы, ускоряющие в России загрузку их контента
Поделиться
Microsoft и Netflix убрали свои CDN-серверы c московской точки обмена трафиком MSK-IX. Об этом рассказал коммерческий директор MSK-IX Евгений Морозов.
В связи с февральскими событиями происходит глобальное изменение тех контент-ресурсов и сервисов, которые существовали и активно работали на территории России, что отражается на изменении объёма трафика внутри страны.
Один из экспертов телекоммуникационного рынка отметил, что после отключения CDN-серверов Microsoft и Netflix в MSK-IX пользователям стоит ожидать замедления работы их сервисов, а также незначительного роста числа ошибок доступа.
Слухи о планах Microsoft убрать CDN-серверы из России ходили ещё в конце весны, но представители крупнейших провайдеров тогда никак не комментировали возможное отключение. А Netflix в стране официально недоступен.
CDN-серверы (Content Delivery Network) — это сеть серверов, которые крупные сервисы с большой аудиторией размещают как можно ближе к конечным пользователям — в сетях крупных интернет-провайдеров и на точках обмена интернет-трафиком. MSK-IX (Moscow Internet Exchange) — крупнейшая точка обмена трафиком на территории РФ.
Комментарии
- 30 сентября 2022
-
20:08
-
19:37
-
19:03
-
18:27
-
18:17
-
17:47
-
17:40
-
17:06
-
17:05
-
16:46
-
16:45
-
16:17
-
15:53
-
15:40
-
15:28
-
15:06
-
14:49
-
14:43
-
14:16
-
14:08
-
13:40
-
13:26
-
13:24
-
12:44
-
12:37
-
11:50
-
11:14
-
10:31
-
10:00
-
09:34
-
02:36
-
02:25
-
00:00
- 29 сентября 2022
-
22:57
-
22:34
Партнерский контент