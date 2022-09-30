Российские ритейлеры запустили продажи iPhone 14 Pro и Pro Max

В сетях re:Store и «Билайн» стартовали продажи смартфонов iPhone 14 Pro и Pro Max.
Стоимость iPhone 14 Pro начинается от 119 990 рублей, а 14 Pro Max — от 134 990 рублей. Самую дорогую версию iPhone 14 Pro с 1 ТБ памяти на борту предлагают за 171 990 рублей, а Pro Max — за 184 990 рублей. Когда точно в продаже появятся смартфоны iPhone 14 и 14 Plus у ритейлеров, пока неизвестно.
Стоимость iPhone 14 Pro
Фото: «Билайн»
Стоимость iPhone 14 Pro Max
Фото: «Билайн»
Ритейлеры также начали продавать смарт-часы Apple Watch Series 8 — их стоимость начинается от 41 999 рублей. Ещё их официально продают в сети «М.Видео — Эльдорадо». Представители серии магазинов заявили, что они предоставляют покупателю полноценную годовую гарантию на все продаваемые устройства.
- 30 сентября 2022
-
21:58
-
21:02
-
20:08
-
19:37
-
19:03
-
18:27
-
18:17
-
17:47
-
17:40
-
17:06
-
17:05
-
16:46
-
16:45
-
16:17
-
15:53
-
15:40
-
15:28
-
15:06
-
14:49
-
14:43
-
14:16
-
14:08
-
13:40
-
13:26
-
13:24
-
12:44
-
12:37
-
11:50
-
11:14
-
10:31
-
10:00
-
09:34
-
02:36
-
02:25
-
00:00