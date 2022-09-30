Из-за недавнего успеха Cyberpunk 2077 может получить второе дополнение

Инсайдер Тайлер МакВикер, ссылаясь на свои связи с CD Projekt RED, заявил, что прохождение дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 займёт от 25 до 40 часов. Важно отметить, что не все прогнозы Тайлера ранее подтверждались.

По словам МакВикера, авторы Phantom Liberty особое внимание уделили решениям игрока, которые будут нести последствия. В основной игре герой тоже вынужден делать череду выборов, но они не всегда влияют на развитие событий. Изначально CD Projekt RED планировала сделать DLC, на прохождение которого уйдёт 10–15 часов. С его выходом выяснится, прав ли инсайдер.

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Ещё МакВикер утверждает, что польская студия на фоне волны успеха Cyberpunk 2077 решила взяться за разработку второго DLC. Его источники заявили, что дополнение может называться Crystal Palace, в нём авторы расскажут историю, которая развернётся на космической базе. Или ролевой экшен получит расширение World Filler, которое добавит в мир новые сторонние активности и другой контент.

Ранее CD Projekt RED заявляла, что Phantom Liberty — единственное грядущее DLC для игры, в нём представят новый район Найт-Сити. А Киану Ривз вернётся к роли Джонни Сильверхенда.

Релиз Phantom Liberty состоится в 2023 году на ПК, PS5 и Xbox Series. На PS4 и Xbox One оно не появится.