Natus Vincere и Virtus.pro вылетели с ESL Pro League S16 по CS:GO
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Две русскоязычные команды, Natus Vincere и Virtus.pro (выступают под нейтральным тегом Outsiders), уступили в четвертьфинальных матчах ESL Pro League Season 16 и завершили своё выступление на турнире.
В первом матче игрового дня Virtus.pro уступила со счётом 0:2 команде Team Vitality — во втором сете «мишки» смогли перевести сражение в овертайм, но всё равно уступили (13:16, 17:19).
CS:GO ESL Pro League - Season 16. 1/4 финала
30 сентября 2022, пятница. 16:30 МСК
Team Vitality
Окончен
2 : 0
Outsiders
В свою очередь, NAVI была фаворитом матча с G2 Esports и смогла выиграть первый сет 16:13, однако затем дважды уступила с одинаковым счётом 9:16 и также покинула турнир. Из русскоязычных команд на полуфинальной стадии выступит лишь Cloud9.
CS:GO ESL Pro League - Season 16. 1/4 финала
30 сентября 2022, пятница. 20:15 МСК
G2 Esports
Окончен
2 : 1
Natus Vincere
ESL Pro League S16 по CS:GO проходит с 31 августа по 2 октября на Мальте. Призовой форд турнира составляет $ 835 тыс.
Комментарии
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