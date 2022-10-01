Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Natus Vincere и Virtus.pro вылетели с ESL Pro League S16 по CS:GO

Natus Vincere и Virtus.pro вылетели с ESL Pro League S16 по CS:GO
Комментарии

Две русскоязычные команды, Natus Vincere и Virtus.pro (выступают под нейтральным тегом Outsiders), уступили в четвертьфинальных матчах ESL Pro League Season 16 и завершили своё выступление на турнире.

В первом матче игрового дня Virtus.pro уступила со счётом 0:2 команде Team Vitality — во втором сете «мишки» смогли перевести сражение в овертайм, но всё равно уступили (13:16, 17:19).

CS:GO ESL Pro League - Season 16. 1/4 финала
30 сентября 2022, пятница. 16:30 МСК
Team Vitality
Окончен
2 : 0
Outsiders

В свою очередь, NAVI была фаворитом матча с G2 Esports и смогла выиграть первый сет 16:13, однако затем дважды уступила с одинаковым счётом 9:16 и также покинула турнир. Из русскоязычных команд на полуфинальной стадии выступит лишь Cloud9.

CS:GO ESL Pro League - Season 16. 1/4 финала
30 сентября 2022, пятница. 20:15 МСК
G2 Esports
Окончен
2 : 1
Natus Vincere

ESL Pro League S16 по CS:GO проходит с 31 августа по 2 октября на Мальте. Призовой форд турнира составляет $ 835 тыс.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022