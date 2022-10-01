Natus Vincere и Virtus.pro вылетели с ESL Pro League S16 по CS:GO

Две русскоязычные команды, Natus Vincere и Virtus.pro (выступают под нейтральным тегом Outsiders), уступили в четвертьфинальных матчах ESL Pro League Season 16 и завершили своё выступление на турнире.

В первом матче игрового дня Virtus.pro уступила со счётом 0:2 команде Team Vitality — во втором сете «мишки» смогли перевести сражение в овертайм, но всё равно уступили (13:16, 17:19).

В свою очередь, NAVI была фаворитом матча с G2 Esports и смогла выиграть первый сет 16:13, однако затем дважды уступила с одинаковым счётом 9:16 и также покинула турнир. Из русскоязычных команд на полуфинальной стадии выступит лишь Cloud9.

ESL Pro League S16 по CS:GO проходит с 31 августа по 2 октября на Мальте. Призовой форд турнира составляет $ 835 тыс.