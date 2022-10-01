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Илон Маск презентовал человекоподобного робота

Илон Маск презентовал человекоподобного робота
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Илон Маск на презентации Tesla AI Day 2022 представил человекоподобного робота — он называется Tesla Bot или Optimus.

На презентации Optimus вышел на сцену и приветственно помахал рукой. Маск показал на видео, как робот перенёс коробку, полил цветы и поднял металлическую арматуру. По словам Илона, в роботе установлены те же датчики, которые встроены в систему автопилотирования автомобилей Tesla, которые помогают ориентироваться в пространстве.

У Optimus подвижные пальцы рук, с их помощью он способен брать небольшие предметы. Без подзарядки он может функционировать сутки. У робота развитый ИИ — он умеет анализировать поведение людей, таким образом, обучаясь новым навыкам.

Представители компании заявили, что несколько прототипов Optimus уже работают в Tesla. Роботы под присмотром инженеров выполняют рутинные задачи. По словам Маска, компания хочет сделать роботов максимально доступными, добавив, что стоимость одного составит менее $ 20 тыс. Промышленные роботы стоят гораздо дороже.

Презентовали и второго робота. Он пока не может передвигаться самостоятельно, поэтому его вынесли на сцену. Маск заявил, что робот может ходить, просто инженеры не успели его доделать к презентации, но показать его всё же решили.

Когда роботы поступят в продажу, пока неизвестно.

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