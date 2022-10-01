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В Apex Legends могут добавить карты из Titanfall 2

В Apex Legends могут добавить карты из Titanfall 2
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Датамайнер под ником KralRindo обнаружил в Apex Legends девять карт из шутера Titanfall 2. По словам инсайдера, их добавили в королевскую битву после выхода последнего патча. Если эта информация подтвердится, то значит, что игра может получить одно из крупнейших дополнений в её истории.

Ходят слухи, что карты станут доступны после выхода нового режима Capture Point LTM. При этом управляемых роботов-титанов, естественно, в игре не будет.

Карты из Titanfall 2, которые могут выйти в Apex Legends:

  • «Экзопланета»;
  • «Усадьба»;
  • «Город Ангелов»;
  • Канал чёрной воды;
  • «Могильник»;
  • «Место крушения»;
  • «Восход»;
  • «Эдем»;
  • «Колония».

Ожидается, что карты будут немного изменены, потому что некоторые части оригинальных локаций создавались с учётом бега по стенам в Titanfall 2, эта механика в Apex Legends отсутствует.

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