В Apex Legends могут добавить карты из Titanfall 2

Датамайнер под ником KralRindo обнаружил в Apex Legends девять карт из шутера Titanfall 2. По словам инсайдера, их добавили в королевскую битву после выхода последнего патча. Если эта информация подтвердится, то значит, что игра может получить одно из крупнейших дополнений в её истории.

Ходят слухи, что карты станут доступны после выхода нового режима Capture Point LTM. При этом управляемых роботов-титанов, естественно, в игре не будет.

Карты из Titanfall 2, которые могут выйти в Apex Legends:

«Экзопланета»;

«Усадьба»;

«Город Ангелов»;

Канал чёрной воды;

«Могильник»;

«Место крушения»;

«Восход»;

«Эдем»;

«Колония».

Ожидается, что карты будут немного изменены, потому что некоторые части оригинальных локаций создавались с учётом бега по стенам в Titanfall 2, эта механика в Apex Legends отсутствует.