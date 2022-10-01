Появились первые детали создания Death Stranding 2

Инсайдер под ником Dusk Golem, ссылаясь на свои источники, заявил, что Хидео Кодзима уже разрабатывает сиквел Death Stranding. По слухам, игра получила кодовое название Ocean, она станет эксклюзивом PlayStation.

Он отметил, что Kojima Productions и Sony сейчас решат вопрос продолжения сотрудничества после релиза Death Stranding 2. Он также добавил, что Кодзима хоть и объявил о сотрудничестве с Xbox, но вторая часть Death Stranding точно не выйдет на консолях Microsoft. Dusk Golem отметил, что для Xbox Хидео с командой создают другой проект.

Слухи о Death Stranding 2 ходят довольно давно. А в мае этого года актёр Норман Ридус рассказал, что он приступил к съёмкам для игры. По его словам, первая часть стала популярной и собрала много наград, поэтому авторы запустили производство сиквела.

Кодзима довольно быстро отреагировал на заявления друга. Геймдизайнер опубликовал несколько фото, на одном из них Хидео замахивает бейсбольную биту над головой Нормана. Фанаты посчитали, что так разработчик отреагировал на слив сиквела Death Stranding.