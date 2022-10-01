Overwatch 2 всё же дают скачать в России

Blizzard объявила о начале предзагрузки онлайн-шутера Overwatch 2 на ПК. Боевик могут скачать и игроки из России и Беларуси, если они владеют первой частью и набором «Пост наблюдения».
Игра выйдет в ранний доступ 4 октября. Она загружается в виде патча размером 22 ГБ. На консолях предзагрузка начнётся в день релиза.
Напомним: теперь верификацию в шутере нужно проходить через номер телефона. Желающие играть в Overwatch 2 пользователи должны подтвердить свою личность с помощью смс-кода. Ранее сообщалось, что некоторые игроки столкнулись с проблемами при регистрации аккаунтов в игре. Издатель пообещал решить все технические проблемы ближе к релизу.
Blizzard запустит серверы второй части 4 октября в 22:00 по московскому времени. А первая Overwatch прекратит свою работу 2 октября.
- 1 октября 2022
-
16:31
-
16:03
-
15:29
-
14:51
-
14:04
-
13:22
-
12:44
-
00:30
- 30 сентября 2022
-
21:58
-
21:02
-
20:08
-
19:37
-
19:03
-
18:27
-
18:17
-
17:47
-
17:40
-
17:06
-
17:05
-
16:46
-
16:45
-
16:17
-
15:53
-
15:40
-
15:28
-
15:06
-
14:49
-
14:43
-
14:16
-
14:08
-
13:40
-
13:26
-
13:24
-
12:44
-
12:37