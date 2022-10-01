Overwatch 2 всё же дают скачать в России

Blizzard объявила о начале предзагрузки онлайн-шутера Overwatch 2 на ПК. Боевик могут скачать и игроки из России и Беларуси, если они владеют первой частью и набором «Пост наблюдения».

Игра выйдет в ранний доступ 4 октября. Она загружается в виде патча размером 22 ГБ. На консолях предзагрузка начнётся в день релиза.

Напомним: теперь верификацию в шутере нужно проходить через номер телефона. Желающие играть в Overwatch 2 пользователи должны подтвердить свою личность с помощью смс-кода. Ранее сообщалось, что некоторые игроки столкнулись с проблемами при регистрации аккаунтов в игре. Издатель пообещал решить все технические проблемы ближе к релизу.

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Blizzard запустит серверы второй части 4 октября в 22:00 по московскому времени. А первая Overwatch прекратит свою работу 2 октября.