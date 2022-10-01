Disco Elysium снова возглавила топ-100 лучших игр для ПК

Издание PC Gamer представило свой ежегодный топ-100 лучших игр на ПК. Составители отметили, что в топ не попали старые культовые тайтлы. В него вошли современные проекты, в которые стоит поиграть в наше время.

Первое место заняла ролевая Disco Elysium — игра возглавляла список и в прошлом году. На втором расположилась хардкорная Elden Ring, а замкнула тройку лидеров стратегия Crusader Kings 3. В топ-10 попали Apex Legends, Hitman 3, Hunt: Showdown, Slay the Spire, Minecraft и другие.

В топ также вошли игры, которые изначально выходили на консолях. Например, God of War от студии Santa Monica (24-е место) и Monster Hunter: Rise от Capcom (29-е место).

Топ-20 лучших современных игр для ПК по версии PC Gamer: