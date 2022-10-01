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Disco Elysium снова возглавила топ-100 лучших игр для ПК

Disco Elysium снова возглавила топ-100 лучших игр для ПК
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Издание PC Gamer представило свой ежегодный топ-100 лучших игр на ПК. Составители отметили, что в топ не попали старые культовые тайтлы. В него вошли современные проекты, в которые стоит поиграть в наше время.

Первое место заняла ролевая Disco Elysium — игра возглавляла список и в прошлом году. На втором расположилась хардкорная Elden Ring, а замкнула тройку лидеров стратегия Crusader Kings 3. В топ-10 попали Apex Legends, Hitman 3, Hunt: Showdown, Slay the Spire, Minecraft и другие.

В топ также вошли игры, которые изначально выходили на консолях. Например, God of War от студии Santa Monica (24-е место) и Monster Hunter: Rise от Capcom (29-е место).

Топ-20 лучших современных игр для ПК по версии PC Gamer:

  1. Disco Elysium;
  2. Elden Ring;
  3. Crusader Kings 3;
  4. Apex Legends;
  5. Hitman 3;
  6. Hunt: Showdown;
  7. Slay the Spire;
  8. Minecraft;
  9. «Ведьмак 3»;
  10. Final Fantasy XIV;
  11. Divinity: Original Sin 2;
  12. Death Stranding;
  13. XCOM 2;
  14. Valheim;
  15. Dishonored 2;
  16. Wildermyth;
  17. Hollow Knight;
  18. Red Dead Redemption 2;
  19. Umurangi Generation;
  20. Yakuza 7.
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