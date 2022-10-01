Disco Elysium снова возглавила топ-100 лучших игр для ПК
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Издание PC Gamer представило свой ежегодный топ-100 лучших игр на ПК. Составители отметили, что в топ не попали старые культовые тайтлы. В него вошли современные проекты, в которые стоит поиграть в наше время.
Первое место заняла ролевая Disco Elysium — игра возглавляла список и в прошлом году. На втором расположилась хардкорная Elden Ring, а замкнула тройку лидеров стратегия Crusader Kings 3. В топ-10 попали Apex Legends, Hitman 3, Hunt: Showdown, Slay the Spire, Minecraft и другие.
В топ также вошли игры, которые изначально выходили на консолях. Например, God of War от студии Santa Monica (24-е место) и Monster Hunter: Rise от Capcom (29-е место).
Топ-20 лучших современных игр для ПК по версии PC Gamer:
- Disco Elysium;
- Elden Ring;
- Crusader Kings 3;
- Apex Legends;
- Hitman 3;
- Hunt: Showdown;
- Slay the Spire;
- Minecraft;
- «Ведьмак 3»;
- Final Fantasy XIV;
- Divinity: Original Sin 2;
- Death Stranding;
- XCOM 2;
- Valheim;
- Dishonored 2;
- Wildermyth;
- Hollow Knight;
- Red Dead Redemption 2;
- Umurangi Generation;
- Yakuza 7.
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