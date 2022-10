После запуска бесплатной беты World War 3 игра стала хитом Steam

29 сентября стартовало открытое бета-тестирование онлайн-шутера World War 3. Оказалось, что бету уже высоко оценила аудитория Steam. За первые сутки пиковый онлайн боевика на площадке превысил 11 тыс. пользователей.

График роста игроков в World War 3 Фото: Steam

Среднее количество одновременно играющих в World War 3 держится на отметке девять тысяч.

World War 3 — это командный шутер, авторы которого вдохновлялись играми серии Battlefield. Новый боевик предлагает бойцам несколько режимов. Например, «Захват» на 40 игроков или командный бой «10 на 10». Авторы проекта особое внимание уделяют проработанной кастомизации оружия, солдат и транспорта.

World War 3 разрабатывает польская студия The Farm 51. Ранее она выпустила игры Chernobylite и Get Even.