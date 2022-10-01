Давно придуманный финал сериала «Ходячие мертвецы» решили изменить
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2 октября стартует заключительная часть финального сезона «Ходячих мертвецов». Недавно шоураннер проекта Анджела Канг рассказала, что ей с командой авторов пришлось изменить запланированный финал сериала.
Скажу без спойлеров — ранее разработанная нами финальная сцена — больше не финал. Не буду углубляться в этот вопрос, но напомню, что иногда даже после того, как вы сняли фильм, его сюжетный концепт меняется в процессе постпродакшена. Любой сериал или кино — «живые» проекты.
Шоураннер не уточнила, будет ли запланированный финал вырезан из сериала полностью или она с командой поменяла его в деталях. Точно станет известно в последней серии культового шоу.
После завершения сериала авторы планируют расширить вселенную «Ходячих мертвецов» несколькими спин-оффами, в которых шоураннеры лучше раскроют знакомых фанатам героев.
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