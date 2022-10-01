Начинаем большой вечерний стрим с обсуждением главных новостей недели

«Чемпионат» на связи! Мы уже пару недель как экспериментируем с прямыми эфирами и потихоньку ищем свои форматы — и сегодня уже третий раз проводим большой вечерний стрим, где будем обсуждать самые громкие и интересные новости прошедших семи дней. Среди них:

Какие проблемы ждут Overwatch 2 на релизе?

Наши ожидания от Call of Duty: Modern Warfare 2 и впечатления после беты.

Закрытие сервиса Google Stadia. Кто виноват, что делать?

Свежие сливы про Death Stranding 2.

Мощное возрождение Cyberpunk 2077 после аниме Edgerunners.

Росомаха появится в «Дэдпуле 3». Marvel, встречай старого героя!

Подписывайтесь на наши «Телеграм», Twitch или YouTube, чтобы получить уведомление о начале эфира — он стартует в 19:00 МСК. Будет интересно, много, долго — и с интерактивом! Мы ответим на ваши вопросы и совместно обсудим самые яркие события последней сентябрьской недели.