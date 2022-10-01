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Начинаем большой вечерний стрим с обсуждением главных новостей недели

Начинаем большой вечерний стрим с обсуждением главных новостей недели
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«Чемпионат» на связи! Мы уже пару недель как экспериментируем с прямыми эфирами и потихоньку ищем свои форматы — и сегодня уже третий раз проводим большой вечерний стрим, где будем обсуждать самые громкие и интересные новости прошедших семи дней. Среди них:

  • Какие проблемы ждут Overwatch 2 на релизе?
  • Наши ожидания от Call of Duty: Modern Warfare 2 и впечатления после беты.
  • Закрытие сервиса Google Stadia. Кто виноват, что делать?
  • Свежие сливы про Death Stranding 2.
  • Мощное возрождение Cyberpunk 2077 после аниме Edgerunners.
  • Росомаха появится в «Дэдпуле 3». Marvel, встречай старого героя!

Подписывайтесь на наши «Телеграм», Twitch или YouTube, чтобы получить уведомление о начале эфира — он стартует в 19:00 МСК. Будет интересно, много, долго — и с интерактивом! Мы ответим на ваши вопросы и совместно обсудим самые яркие события последней сентябрьской недели.

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