Автор God of War (2018): хватит требовать интернет у сюжетных игр

Сегодня глава разработки God of War и продюсер God of War: Ragnarok Кори Барлог попытался запустить купленную FIFA 23 на Steam Deck. Опробовать новинку он не смог, потому что она потребовала подключения к интернету для запуска античита.

Потом Барлог решил поиграть на портативном ПК в Dragon Age — ролевое приключение тоже не запустилось, потребовав подключение к Сети и установку лаунчера. Ветеран индустрии не выдержал и публично призвал издателей отказаться от подобных ограничений.

Для запуска Dragon Age нужно установить лаунчер и подключиться к Сети. Я не смог поиграть в игру на своём Steam Deck, поскольку в самолёте нет Wi-Fi.



Дорогие издатели, перестаньте требовать подключение к интернету для одиночных тайтлов! Просто дайте мне запустить игру на моём портативном ПК! С любовью, Кори Барлог.

Аккаунт Devolver Digital в «Твиттере» ответил Барлогу «OK» — большинство игр издателя не требуют подключения к Сети. Кори похвалил коллег, назвав их хорошими издателями.

Вы одни из лучших.

Devolver Digital многие знают по играм Shadow Warrior 3, Trek to Yomi, Loop Hero и недавнему хиту Cult of the Lamb.