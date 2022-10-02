Брус Уиллис не продал свою цифровую копию русским

Брюс Уиллис не продавал права на свою внешность российской Deepcake, как ранее сообщалось в ряде СМИ. Об этом представитель актёра рассказал изданию BBC.
Брюс не мог никому продать никакие права на свою внешность, они принадлежат ему по умолчанию.
Несколько дней назад информацию о том, что Уиллис продал права на свою внешность Deepcake, начал распространять The Telegraph. Сообщалось, что его цифровой двойник благодаря технологии симуляции внешности будет использоваться в кино, сериалах и рекламе.
Брюс ранее заявил, что из-за борьбы с афазией он завершает карьеру в кино. При этом он пока продолжает сниматься сам, но один раз его цифровая модель использовалась в российской рекламе с участием комика Азамата Мусагалиева.
Брюс Уиллис в июле решил отметить 34-летие первого фильма «Крепкий орешек» на небоскрёбе Fox Plaza в Лос-Анджелесе, где разворачивались события легендарного боевика. Именно первая часть цикла сделала из Уиллиса звезду мирового уровня.
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