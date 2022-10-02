Все донаты из Overwatch 1 в Overwatch 2 оценили в 720 тыс. рублей

Пользователь Reddit под ником loliscoolyay4me подсчитал стоимость всех дополнительных и декоративных предметов оригинальной Overwatch для сиквела — «полный набор» он оценил в 720 тыс. рублей ($ 12 тыс.).

А на «бесплатную» разблокировку, если такая вообще будет предусмотрена в сиквеле, уйдут тысячи часов.

Парень играл в Overwatch c 2016 года и за шесть лет он без каких-либо вложений разблокировал 3313 косметических предметов, включая эпические и легендарные скины, различные победные позы и эмоции. Это абсолютно вся «косметика» игры.

Список всех предметов, которые игрок разблокировал в первой Overwatch Фото: Reddit

Игрок придумал формулу, основанную на его личном опыте. Он перевёл затраченное в игре время в эквивалент стоимости разблокированного им дополнительного контента. Получилось, что после покупки шутера за $ 60 один час его игровой сессии в среднем стоил $ 8.

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Сегодня, 2 октября, сервера первой Overwatch будут отключены. А 4 октября Blizzard запустит сиквел, в котором будет доступен контент из дебютного шутера.