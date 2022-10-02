YouTube может сделать 4К-видео платными

Пользователь Reddit под ником Ihatesmokealarms обратил внимание на то, что в его профиле на YouTube нельзя запустить видео в разрешении 4K, если нет платной подписки Premium.

Скриншот из YouTube Фото: Reddit

Возможно, Google продолжает искать способы увеличения прибыли c YouTube, а платные видео в разрешении 4К она видит как потенциальную идею для дополнительного дохода. Вероятно, компания тестирует «фичу» на ряде избранных пользователей площадки.

В ветке Ihatesmokealarms некоторые зрители отметили, что тоже столкнулись с тестированием компании, другие заявили, что видео в 4К у них запускается в стандартной версии подписки без каких-либо проблем. В России и Беларуси Premium-подписка отсутствует, поэтому в нашем регионе тест не проходит.

В середине сентября YouTube провёл не менее странный официальный тест. Перед показом какого-либо видео площадка демонстрировала избранным зрителям от пяти до десяти рекламных роликов подряд.