Нового Джеймса Бонда точно не сыграет молодой актёр

Пока актёр на роль нового Джеймса Бонда не объявлен, продюсер боевика «Не время умирать» Майкл Уилсон рассказал, почему кандидатом на роль Бонда никогда не станет молодой актёр.

По словам Уилсона, ранее создатели фильмов о Бонде рассматривали молодых актёров, однако потом поняли, что это плохая затея, поскольку агент 007 рассматривается исключительно как опытный человек, у которого за плечами не одно сражение.

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В прошлом мы пытались рассматривать молодых актёров, но попытка этого провалилась. Помните, Бонд уже ветеран. У него есть некоторый опыт. Он, так сказать, человек, прошедший через войны. Он, вероятно, был в SAS или что-то в этом роде. Он не какой-нибудь школьник, который просто становится агентом. Вот поэтому нашим кандидатом будет кто-то старше 30 лет.

Последний актёр, игравший Бонда — Даниэль Крейг. Он сыграл агента 007 в фильме «Не время умирать». Теперь создатели франшизы ищут нового актёра.