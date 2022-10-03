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HBO показала трейлер восьмой серии «Дома дракона»

HBO показала трейлер восьмой серии «Дома дракона»
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Сегодня состоялась премьера седьмого эпизода сериала «Дом дракона», а HBO по традиции выпустила небольшой трейлер следующей, восьмой серии. Его можно посмотреть ниже.

В ролике можно увидеть ключевых героев шоу и дальнейшие развивающиеся действия.

Когда выйдут оставшиеся серии «Дома дракона»

  • Восьмая серия — 10 октября
  • Девятая серия — 17 октября
  • Десятая серия — 24 октября

«Дом дракона» в целом приняли очень тепло. Сериал хвалят за атмосферу, актёрский состав и сюжетные линии. Шоу приняли намного лучше, потенциального конкурента в лице сериала по «Властелину колец». Проект, кстати, ругают за неудачный каст и некоторые другие моменты.

«Дом дракона» уже продлили на второй сезон, однако о нём никакой информации пока нет.

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