HBO показала трейлер восьмой серии «Дома дракона»
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Сегодня состоялась премьера седьмого эпизода сериала «Дом дракона», а HBO по традиции выпустила небольшой трейлер следующей, восьмой серии. Его можно посмотреть ниже.
В ролике можно увидеть ключевых героев шоу и дальнейшие развивающиеся действия.
Когда выйдут оставшиеся серии «Дома дракона»
- Восьмая серия — 10 октября
- Девятая серия — 17 октября
- Десятая серия — 24 октября
«Дом дракона» в целом приняли очень тепло. Сериал хвалят за атмосферу, актёрский состав и сюжетные линии. Шоу приняли намного лучше, потенциального конкурента в лице сериала по «Властелину колец». Проект, кстати, ругают за неудачный каст и некоторые другие моменты.
«Дом дракона» уже продлили на второй сезон, однако о нём никакой информации пока нет.
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