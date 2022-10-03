В Diablo 4 могут дать пропустить сюжетную кампанию
Поделиться
Пару дней назад в Сети появились скриншоты Diablo 4 с локализацией на русском языке. Их можно посмотреть вот в этом материале, а в Сети обратили внимание на одну примечательную деталь.
Судя по скриншоту ниже, у игроков будет возможность пропускать сюжетную кампанию. Пока неизвестно, смогут ли пропускать кампанию вообще все, или же речь идёт только о тех игроках, кто пройдёт её хотя бы один раз. К примеру, в Diablo 3 приходилось проходить сюжет каждый раз при создании нового персонажа.
Blizzard планирует выпустить долгожданную Diablo 4 в 2023 году на ПК и консолях. Издатель обещает поддерживать игру несколько лет. Наличие скриншотов с локализацией на русском языке говорит о том, что игру всё же переведут.
Комментарии
- 3 октября 2022
-
15:47
-
15:30
-
15:23
-
14:24
-
14:01
-
13:52
-
13:38
-
13:21
-
13:01
-
12:48
-
12:38
-
12:05
-
10:58
-
10:32
-
09:43
-
01:58
-
00:01
- 2 октября 2022
-
18:35
-
17:59
-
17:18
-
16:40
-
15:57
-
15:52
-
15:17
-
14:36
-
13:59
-
13:13
-
12:34
- 1 октября 2022
-
21:01
-
19:10
-
18:57
-
18:15
-
17:35
-
17:07
-
16:31
Партнерский контент