В Diablo 4 могут дать пропустить сюжетную кампанию

Пару дней назад в Сети появились скриншоты Diablo 4 с локализацией на русском языке. Их можно посмотреть вот в этом материале, а в Сети обратили внимание на одну примечательную деталь.

Судя по скриншоту ниже, у игроков будет возможность пропускать сюжетную кампанию. Пока неизвестно, смогут ли пропускать кампанию вообще все, или же речь идёт только о тех игроках, кто пройдёт её хотя бы один раз. К примеру, в Diablo 3 приходилось проходить сюжет каждый раз при создании нового персонажа.

Blizzard планирует выпустить долгожданную Diablo 4 в 2023 году на ПК и консолях. Издатель обещает поддерживать игру несколько лет. Наличие скриншотов с локализацией на русском языке говорит о том, что игру всё же переведут.