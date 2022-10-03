СМИ: NVIDIA закрывает свой офис в России

NVIDIA приостановила свою деятельность в России в марте 2022 года, а скоро компания закроет и российский офис — это случится до конца октября. Информацией поделились источники издания Forbes.

Сообщается, что сейчас NVIDIA активно вывозит из страны сотрудников, готовых работать в офисах других стран. С остальными компания расторгнет контракт по соглашению сторон с выходным пособием. Официальная причина закрытия российского офиса — «невозможность обеспечить эффективную работу сотрудников».

До февраля 2022 года в российском офисе NVIDIA работали более 300 человек, а к настоящему моменту осталось 240 человек, притом в основном это инженеры. За это время компания лишилась 60 сотрудников.

Сама NVIDIA информацию до сих пор не прокомментировала.