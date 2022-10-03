СМИ: NVIDIA закрывает свой офис в России
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NVIDIA приостановила свою деятельность в России в марте 2022 года, а скоро компания закроет и российский офис — это случится до конца октября. Информацией поделились источники издания Forbes.
Сообщается, что сейчас NVIDIA активно вывозит из страны сотрудников, готовых работать в офисах других стран. С остальными компания расторгнет контракт по соглашению сторон с выходным пособием. Официальная причина закрытия российского офиса — «невозможность обеспечить эффективную работу сотрудников».
До февраля 2022 года в российском офисе NVIDIA работали более 300 человек, а к настоящему моменту осталось 240 человек, притом в основном это инженеры. За это время компания лишилась 60 сотрудников.
Сама NVIDIA информацию до сих пор не прокомментировала.
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