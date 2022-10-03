У PlayStation случилась большая утечка
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Ночью сразу несколько авторитетных источников рассказали о создании обновлённой версии Horizon Zero Dawn для PS5 с использованием технических нововведений сиквела Horizon Forbidden West. Однако, похоже, это лишь начало масштабной утечки PlayStation.
По данным Gematsu, в Сеть утёк документ Sony Interactive Entertainment с упоминанием нескольких анонсированных и неанонсированных проектов. Среди них как раз упоминаются ремастер Horizon Zero Dawn и сетевая игра в мире Horizon для PS5 и ПК.
Изданию Gematsu удалось независимо от документа подтвердить несколько игр из документа, включая Horizon.
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Пока неизвестно, всплывёт ли список на публике. Пока СМИ умалчивают о том, что ещё смогли узнать, однако зачастую подобное удаётся сохранять тайным не так долго.
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