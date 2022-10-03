Blizzard отключила Overwatch

Blizzard закрыла сервера Overwatch — командный шутер навсегда уходит в оффлайн в преддверии запуска Overwatch 2.
Оригинальная Overwatch запустилась в мае 2016 года и моментально стала популярной, однако постепенно разработчики уделяли игре всё меньше внимания — и без того немногочисленный новый контент выходил всё реже. Позже Blizzard анонсировала вторую часть.
В сиквеле компания поменяла многое, но глобально это всё напоминает скорее большое обновление для первой части — благо сиквел будет распространяться по условно-бесплатной модели с сезонами и боевыми пропусками. А в следующем году должны запустить сюжетную кампанию — это ключевая особенность второй части.
Overwatch 2 выйдет через 27 часов, 4 октября в 22:00 МСК. Сиквел выпустят на ПК, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и Nintendo Switch.
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