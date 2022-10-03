«Я выгляжу как чувак из «Истории игрушек»! Джек Грилиш недоволен своим лицом в FIFA 23

Далеко не все звёзды футбола обрадовались своим виртуальным лицам в FIFA 23. На днях нападающий «Манчестер Сити» Джек Грилиш увидел самого себя в футбольном симуляторе и буквально опешил. Ему не понравился свой внешний вид — в своих соцсетях он сравнил себя с персонажем из мультфильма «История игрушек».
Да ладно вам, EA Sports! Я выгляжу как чувак из «Истории игрушек»!!!
И если на каких-то общих планах Грилиш выглядит вполне похожим, то в некоторых ситуациях лицо футболиста как будто бы сплющивается, из-за чего и возникает эффект «зловещей долины». Игрок попросту перестаёт быть похожим на себя.
На момент публикации заметки EA Sports не ответила на претензии футболиста. Прямо сейчас компания наверняка занята более важными вещами — например, исправлением багов и улучшениями игровых механик новинки.
FIFA 23 поступила в продажу 30 сентября на ПК и консолях.
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