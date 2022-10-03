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Через 24 часа покажут первый геймплей ремейка Dead Space

Через 24 часа покажут первый геймплей ремейка Dead Space
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EA подтвердила, что завтра, 4 октября в 18:00 МСК, выйдет геймплейный трейлер ремейка Dead Space. Издатель наконец покажет переосмысление не через дневники разработчиков с сырыми футажами, а «финальные футажи» — как игра будет выглядеть в момент выпуска.

Впервые взгляните на геймплей Dead Space и приготовьтесь раскрыть тайну корабля «Ишимура».

На выходных EA показала короткий тизер грядущего трейлера:

За создание ремейка отвечает команда EA Motive, которая уже работает над игрой про Железного человека. Переосмысление не будет следовать оригиналу один в один — к примеру, главный герой будет разговаривать, появятся дополнительные сюжетные задания, а весь корабль будет единой локацией без загрузок.

Ещё одна важная особенность проекта — он создаётся исключительно для PS5, Xbox Series и ПК.

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