Через 24 часа покажут первый геймплей ремейка Dead Space
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EA подтвердила, что завтра, 4 октября в 18:00 МСК, выйдет геймплейный трейлер ремейка Dead Space. Издатель наконец покажет переосмысление не через дневники разработчиков с сырыми футажами, а «финальные футажи» — как игра будет выглядеть в момент выпуска.
Впервые взгляните на геймплей Dead Space и приготовьтесь раскрыть тайну корабля «Ишимура».
На выходных EA показала короткий тизер грядущего трейлера:
За создание ремейка отвечает команда EA Motive, которая уже работает над игрой про Железного человека. Переосмысление не будет следовать оригиналу один в один — к примеру, главный герой будет разговаривать, появятся дополнительные сюжетные задания, а весь корабль будет единой локацией без загрузок.
Ещё одна важная особенность проекта — он создаётся исключительно для PS5, Xbox Series и ПК.
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