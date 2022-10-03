Игроки требуют сделать второе сюжетное дополнение для Cyberpunk 2077

В конце сентября инсайдер Тайлер МакВикер заявил, что CD Projekt RED пристально следит за недавними результатами Cyberpunk 2077. После релиза патча 1.6 и аниме Edgerunners ролевой экшен вернулся на Олимп одиночных игр в Steam, за что разработчики уже несколько раз благодарили геймеров.

По данным источников, компания может взяться за разработку второго дополнения для игры, хотя не так давно заявляла, что оно будет всего одно. При этом идеи у CD Projekt уже есть: расширение Crystal Palace может рассказать про некую космическую базу. Рассматривается и другое дополнение World Filler, которое добавит в мир новые сторонние активности и другой контент.

Геймеры с большим воодушевлением встретили информацию МакВикера и создали петицию на Change.org с требованием выпустить второе дополнение. Всего за сутки она собрала более 11 тыс. подписей — и их число увеличивается с каждой минутой.

Фото: Change.org

Сама CD Projekt RED пока не комментировала возможность выпуска второго дополнения. Однако если Cyberpunk 2077 продолжит удерживать очень высокий онлайн и отлично продаваться, то второе расширение может стать уже решённым делом.