Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Начались съёмки второго сезона сериала по «Властелину колец»

Начались съёмки второго сезона сериала по «Властелину колец»
Комментарии

По информации издания The Hollywood Reporter, Amazon уже начала снимать второй сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти». Сообщается, что производство стартовало недалеко от Лондона.

Первый сезон шоу снимался в Новой Зеландии в течение 18 месяцев. Для второго сезона, который тоже будет состоять из восьми эпизодов, в качестве места съёмок была выбрана Великобритания, которая считается менее затратной. Сколько займут съёмки на этот раз, неизвестно.

На данный момент для просмотра доступно шесть эпизодов. Седьмой выйдет уже 7 октября, а премьера восьмой серии состоится 14-го числа. После этого первый сезон будет закончен.

Несмотря на то что на сериал потратили более $ 700 млн, он не получил высоких оценок от зрителей. Шоу критикуют как за актёрский состав, так и за историю.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022