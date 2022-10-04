Начались съёмки второго сезона сериала по «Властелину колец»

По информации издания The Hollywood Reporter, Amazon уже начала снимать второй сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти». Сообщается, что производство стартовало недалеко от Лондона.

Первый сезон шоу снимался в Новой Зеландии в течение 18 месяцев. Для второго сезона, который тоже будет состоять из восьми эпизодов, в качестве места съёмок была выбрана Великобритания, которая считается менее затратной. Сколько займут съёмки на этот раз, неизвестно.

На данный момент для просмотра доступно шесть эпизодов. Седьмой выйдет уже 7 октября, а премьера восьмой серии состоится 14-го числа. После этого первый сезон будет закончен.

Несмотря на то что на сериал потратили более $ 700 млн, он не получил высоких оценок от зрителей. Шоу критикуют как за актёрский состав, так и за историю.