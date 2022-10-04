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God of War Ragnarok будет кровавой и взрослой

God of War Ragnarok будет кровавой и взрослой
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Организация Entertainment Software Rating Board (ESRB) выдала возрастной рейтинг God of War Ragnarok. Игра предназначена только для взрослой аудитории старше 17 лет.

Почему так, описано на самом сайте. Отмечается, что в игре игрокам предстоит исследовать различные миры и сражаться с человекоподобными фантастическими существами, включая кентавров, троллей и драконов. Геймеры будут использовать топор и Клинки Хаоса, чтобы сражаться с врагами. Само собой, это приведёт к куче крови и эффектных добиваний.

Более того, в игре будет брань. К примеру, во время прохождения можно будет услышать слова «Fuck» и «Shit». В локализации на русском языке их наверняка заменят на более безобидные слова.

God of War Ragnarok выйдет 9 ноября на PS4 и PS5.

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