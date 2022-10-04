God of War Ragnarok будет кровавой и взрослой

Организация Entertainment Software Rating Board (ESRB) выдала возрастной рейтинг God of War Ragnarok. Игра предназначена только для взрослой аудитории старше 17 лет.

Почему так, описано на самом сайте. Отмечается, что в игре игрокам предстоит исследовать различные миры и сражаться с человекоподобными фантастическими существами, включая кентавров, троллей и драконов. Геймеры будут использовать топор и Клинки Хаоса, чтобы сражаться с врагами. Само собой, это приведёт к куче крови и эффектных добиваний.

Более того, в игре будет брань. К примеру, во время прохождения можно будет услышать слова «Fuck» и «Shit». В локализации на русском языке их наверняка заменят на более безобидные слова.

God of War Ragnarok выйдет 9 ноября на PS4 и PS5.