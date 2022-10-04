TikTok оштрафовали в России на 3 млн рублей из-за ЛГБТ-контента

В конце августа появилась информация, что TikTok в России могут оштрафовать на крупную сумму из-за отказа удалять контент, распространяющий ЛГБТ. Так и случилось — владельцы соцсети должны заплатить 3 млн рублей.

Суд постановил признать виновной компанию TikTok Pte Ltd по ч. 2 ст 13.41 («Неудаление владельцем сайта информации, если обязанность по удалению предусмотрена законодательством РФ») и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 3 млн рублей.

Полноценно TikTok обвиняют в пропаганде движения ЛГБТ, радикального феминизма и искажённого представления о традиционных сексуальных отношениях.

Будет ли заплачен назначенный штраф, неизвестно. Представители социальный сети пока никак не прокомментировали ситуацию.