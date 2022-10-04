Раскрыты системные требования дополнения Dragonflight для World of Warcraft
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Уже скоро состоится релиз масштабного дополнения Dragonflight для World of Warcraft. Чтобы геймеры оценили, смогут ли комфортно играть, Blizzard опубликовала на сайте системные требования расширения.
Для стабильной и приятной игры потребуется как минимум 16 ГБ оперативной памяти и процессор не ниже Intel Coffee Lake или AMD Ryzen Zen 2.
Минимальные системные требования
- Процессор — Intel Haswell или AMD Ryzen Zen
- Оперативная память — 8 ГБ
- Видеокарта — GTX 900 или AMD GCN 4-го поколения
- Место на жёстком диске — 128 ГБ
Рекомендуемые системные требования
- Процессор — Intel Coffee Lake или AMD Ryzen Zen 2
- Оперативная память — 16 ГБ
- Видеокарта: GeForce RTX или AMD RDNA 2
- Место на жёстком диске — 128 ГБ
Релиз расширения Dragonflight состоится 28 ноября 2022 года.
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