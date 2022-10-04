Раскрыты системные требования дополнения Dragonflight для World of Warcraft

Уже скоро состоится релиз масштабного дополнения Dragonflight для World of Warcraft. Чтобы геймеры оценили, смогут ли комфортно играть, Blizzard опубликовала на сайте системные требования расширения.

Для стабильной и приятной игры потребуется как минимум 16 ГБ оперативной памяти и процессор не ниже Intel Coffee Lake или AMD Ryzen Zen 2.

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Минимальные системные требования

Процессор — Intel Haswell или AMD Ryzen Zen

Оперативная память — 8 ГБ

Видеокарта — GTX 900 или AMD GCN 4-го поколения

Место на жёстком диске — 128 ГБ

Рекомендуемые системные требования

Процессор — Intel Coffee Lake или AMD Ryzen Zen 2

Оперативная память — 16 ГБ

Видеокарта: GeForce RTX или AMD RDNA 2

Место на жёстком диске — 128 ГБ

Релиз расширения Dragonflight состоится 28 ноября 2022 года.