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Системные требования WoW: Dragonflight

Раскрыты системные требования дополнения Dragonflight для World of Warcraft
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Уже скоро состоится релиз масштабного дополнения Dragonflight для World of Warcraft. Чтобы геймеры оценили, смогут ли комфортно играть, Blizzard опубликовала на сайте системные требования расширения.

Для стабильной и приятной игры потребуется как минимум 16 ГБ оперативной памяти и процессор не ниже Intel Coffee Lake или AMD Ryzen Zen 2.

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Минимальные системные требования

  • Процессор — Intel Haswell или AMD Ryzen Zen
  • Оперативная память — 8 ГБ
  • Видеокарта — GTX 900 или AMD GCN 4-го поколения
  • Место на жёстком диске — 128 ГБ

Рекомендуемые системные требования

  • Процессор — Intel Coffee Lake или AMD Ryzen Zen 2
  • Оперативная память — 16 ГБ
  • Видеокарта: GeForce RTX или AMD RDNA 2
  • Место на жёстком диске — 128 ГБ

Релиз расширения Dragonflight состоится 28 ноября 2022 года.

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