Состоялся релиз виртуального планетария Stellarium. Наблюдать за космосом стало ещё проще
Поделиться
Разработчики виртуального планетария Stellarium выпустили полную версию проекта. Это произошло спустя 20 лет полноценной разработки и множества ранних доступов.
В релизной версии Stellarium поддерживается около 600 тыс. звёзд и других небесных объектов. Рассматривать их можно с улучшенной детализацией, высоким разрешением и переработанной моделью освещения. Также программа поддерживает местоположение пользователя и позволяет рассмотреть объект, который теоретически мог бы увидеть человек у себя дома при наличии телескопа.
Stellarium можно установить на платформы Windows, Linux, macOS. Кроме того, отправиться в космос можно прямо из браузера на компьютере или через установку отдельной программы на мобильных iOS и Android.
Комментарии
- 4 октября 2022
-
13:13
-
12:41
-
12:34
-
12:20
-
11:45
-
11:16
-
10:49
-
10:09
-
09:32
- 3 октября 2022
-
20:20
-
19:46
-
19:16
-
19:00
-
18:54
-
18:32
-
18:12
-
17:59
-
17:54
-
17:22
-
16:53
-
16:06
-
15:47
-
15:30
-
15:23
-
14:24
-
14:01
-
13:52
-
13:38
-
13:21
-
13:01
-
12:48
-
12:38
-
12:05
-
10:58
-
10:32
Партнерский контент