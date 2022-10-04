Состоялся релиз виртуального планетария Stellarium. Наблюдать за космосом стало ещё проще

Разработчики виртуального планетария Stellarium выпустили полную версию проекта. Это произошло спустя 20 лет полноценной разработки и множества ранних доступов.

В релизной версии Stellarium поддерживается около 600 тыс. звёзд и других небесных объектов. Рассматривать их можно с улучшенной детализацией, высоким разрешением и переработанной моделью освещения. Также программа поддерживает местоположение пользователя и позволяет рассмотреть объект, который теоретически мог бы увидеть человек у себя дома при наличии телескопа.

Stellarium можно установить на платформы Windows, Linux, macOS. Кроме того, отправиться в космос можно прямо из браузера на компьютере или через установку отдельной программы на мобильных iOS и Android.