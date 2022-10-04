Почти четверть пользователей Steam перешли на Windows 11

Valve обновила статистику пользователей Steam и опубликовала данные по «железному» опросу на платформе за сентябрь. Самой популярной операционной системой остаётся Windows 10 (68,49%), однако Windows 11 продолжает набирать обороты, достигнув 24,84% аккурат к своей годовщине. Судя по всему, через несколько лет ОС сможет перехватить пальму первенства у «десятки».

Самой популярной видеокартой остаётся NVIDIA GeForce GTX 1060 (6,73%), процессором — Intel (68,04%), количество оперативной памяти — 16 ГБ (53,19%).

Кроме того, геймеры всё ещё предпочитают разрешение 1080р (66,38%), используют накопитель объёмом свыше 1 ТБ (50,9%) и пользуются шлемом Oculus Quest 2 (41,39%) для игр в виртуальной реальности. Остальные результаты опроса можно посмотреть на специальной странице в Steam.