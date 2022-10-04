Вышла гонка Dakar: Desert Rally — её можно купить и в России
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Сегодня состоялся релиз раллийной гонки под названием Dakar: Desert Rally. Игра доступна на всех платформах, кроме Nintendo Switch. Игра доступна для покупки в России.
К примеру, в Steam тайтл стоит 1599 рублей, а расширенное издание можно купить за 2399 рублей. Примечательно, что русский язык в игре не поддерживается.
Dakar Desert Rally — это самые масштабные и безумные гонки по пустыне, которые в полной мере передают скорость и ажиотаж самого крупного ралли на планете от Amaury Sport Organisation.
В одиночном и многопользовательском режимах игрокам доступны более 30 этапов официального ралли «Дакар» 2020-го, 2021-го и 2022 годов, а также лицензированные болиды, команды и пилоты. Ещё в тайтле есть смена времён года и погоды.
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