«Игроки устали». В Genshin Impact будет меньше сложного контента

Для проверки ваших навыков в Genshin Impact есть так называемая Витая Бездна. В ней игроки могут исследовать различные этажи, сражаться с противниками и зарабатывать награды. В целом Бездна является отличным местом, чтобы оттачивать свои умения.

Несмотря на эффективность Бездны, геймеры уже давно хотят, чтобы разработчики сделали какой-то её аналог, чтобы сделать игровой процесс разнообразнее. Авторы заявили, что не будут разрабатывать что-то похожее на Бездну, поскольку не хотят вызывать у игроков беспокойство и делать игру сложнее.

Витая Бездна

Витая Бездна — это один из самых эффективных способов для игроков, чтобы проверить состав своей группы и боевую мощь. Если мы разработаем что-то похожее на Бездну, то это может в конечном итоге вызвать чрезмерное беспокойство у наших игроков.

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