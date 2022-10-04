Apple обяжут добавить зарядку USB Type-C в новые iPhone

В Европе приняли законопроект, обязывающий сделать разъём USB-C стандартным портом для зарядки устройств нескольких категорий — смартфонов, планшетов, камер и так далее. Большинство из них и так сопровождаются USB-C, но не iPhone.

Теперь же Apple обяжут добавить популярный разъём в свои iPhone и AirPods — первые устройства компании с USB-зарядкой должны выйти к концу 2024 года.

Примечательно, что многие железки Apple давно сопровождаются разъёмом USB Type-C — к примеру, новые iPad и Macbook. Почему компания так долго придерживается собственного порта Lightning в iPhone — неизвестно.

Примечательно, что Евросоюз дал отсрочку для ноутбуков. Если новые смартфоны и планшеты должны обязательно иметь USB-зарядку к концу 2024 года, то новые ноутбуки обяжут обзавестись таким портом лишь к концу 2026 года.