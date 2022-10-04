Apple обяжут добавить зарядку USB Type-C в новые iPhone
Поделиться
В Европе приняли законопроект, обязывающий сделать разъём USB-C стандартным портом для зарядки устройств нескольких категорий — смартфонов, планшетов, камер и так далее. Большинство из них и так сопровождаются USB-C, но не iPhone.
Теперь же Apple обяжут добавить популярный разъём в свои iPhone и AirPods — первые устройства компании с USB-зарядкой должны выйти к концу 2024 года.
Примечательно, что многие железки Apple давно сопровождаются разъёмом USB Type-C — к примеру, новые iPad и Macbook. Почему компания так долго придерживается собственного порта Lightning в iPhone — неизвестно.
Примечательно, что Евросоюз дал отсрочку для ноутбуков. Если новые смартфоны и планшеты должны обязательно иметь USB-зарядку к концу 2024 года, то новые ноутбуки обяжут обзавестись таким портом лишь к концу 2026 года.
Комментарии
- 4 октября 2022
-
16:18
-
16:06
-
15:59
-
15:06
-
14:49
-
14:27
-
14:27
-
13:45
-
13:24
-
13:13
-
12:41
-
12:34
-
12:20
-
11:45
-
11:16
-
10:49
-
10:09
-
09:32
- 3 октября 2022
-
20:20
-
19:46
-
19:16
-
19:00
-
18:54
-
18:32
-
18:12
-
17:59
-
17:54
-
17:22
-
16:53
-
16:06
-
15:47
-
15:30
-
15:23
-
14:24
-
14:01
Партнерский контент