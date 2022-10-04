Новый баг в Dota 2 позволяет использовать BKB, Pipe и другие предметы во время оглушения
Поделиться
Игроки в Dota 2 обнаружили ошибку, из-за которой персонажи под эффектом оглушения могут применять некоторые предметы, хотя по механике игры не должны этого делать.
Для вызова бага необходимо назначить кнопку союзника и кнопку курьера на тот слот (от 1 до 5), в котором игрок находится на верхней панели. При попадании под действие оглушения, в том числе Black Hole или Chronosphere, нужно через назначенную клавишу выбрать курьера, затем союзника и мышкой нажать нужный предмет.
В видео автор показывает, что таким образом можно применять Black King Bar, Shiva’s Guard и Pipe of Insight, однако использование других ненаправленных предметов работает аналогичным образом. На момент публикации материала Valve не отреагировала на эту ошибку.
Комментарии
- 4 октября 2022
-
17:33
-
17:15
-
16:44
-
16:43
-
16:18
-
16:06
-
15:59
-
15:06
-
14:49
-
14:27
-
14:27
-
13:45
-
13:24
-
13:13
-
12:41
-
12:34
-
12:20
-
11:45
-
11:16
-
10:49
-
10:09
-
09:32
- 3 октября 2022
-
20:20
-
19:46
-
19:16
-
19:00
-
18:54
-
18:32
-
18:12
-
17:59
-
17:54
-
17:22
-
16:53
-
16:06
-
15:47
Партнерский контент