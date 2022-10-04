Новый баг в Dota 2 позволяет использовать BKB, Pipe и другие предметы во время оглушения

Игроки в Dota 2 обнаружили ошибку, из-за которой персонажи под эффектом оглушения могут применять некоторые предметы, хотя по механике игры не должны этого делать.

Для вызова бага необходимо назначить кнопку союзника и кнопку курьера на тот слот (от 1 до 5), в котором игрок находится на верхней панели. При попадании под действие оглушения, в том числе Black Hole или Chronosphere, нужно через назначенную клавишу выбрать курьера, затем союзника и мышкой нажать нужный предмет.

В видео автор показывает, что таким образом можно применять Black King Bar, Shiva’s Guard и Pipe of Insight, однако использование других ненаправленных предметов работает аналогичным образом. На момент публикации материала Valve не отреагировала на эту ошибку.