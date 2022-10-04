Американский театр в Москве подал в суд на режиссёра Стивена Спилберга

Как сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на судебное заявление, Московский американский театр подал иск в Центральный районный суд Южной Калифорнии на культового режиссёра Стивена Спилберга.

Руководители театра заявили, что постановщик «нарушил соглашение о добросовестном и честном ведении дел», и потребовали возместить инвестиционные расходы в размере $ 1,5 млн. У Спилберга и Московского американского театра была договорённость о том, что режиссёр будет «продюсерски и финансово» поддерживать театр. Однако летом 2022 года постановщик просто перестал выходить на связь. С его представителями также не удаётся связаться.

Хотя особенные финансы от него не требовались, потому что деньги мы бы здесь и сами нашли, если бы он был с нами в одной лодке. Мы не получили никаких комментариев ни от его представителей, ни от него самого. Доподлинно нам неизвестно, почему так происходит. В нормальном рабочем режиме мы перестали существовать.

Как сообщает Mash, прямо сейчас театр на грани закрытия, группа из 50 человек простаивает и уже два месяца не проводит репетиций.