Американский театр в Москве подал в суд на режиссёра Стивена Спилберга

Как сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на судебное заявление, Московский американский театр подал иск в Центральный районный суд Южной Калифорнии на культового режиссёра Стивена Спилберга.
Руководители театра заявили, что постановщик «нарушил соглашение о добросовестном и честном ведении дел», и потребовали возместить инвестиционные расходы в размере $ 1,5 млн. У Спилберга и Московского американского театра была договорённость о том, что режиссёр будет «продюсерски и финансово» поддерживать театр. Однако летом 2022 года постановщик просто перестал выходить на связь. С его представителями также не удаётся связаться.
Хотя особенные финансы от него не требовались, потому что деньги мы бы здесь и сами нашли, если бы он был с нами в одной лодке. Мы не получили никаких комментариев ни от его представителей, ни от него самого. Доподлинно нам неизвестно, почему так происходит. В нормальном рабочем режиме мы перестали существовать.
Как сообщает Mash, прямо сейчас театр на грани закрытия, группа из 50 человек простаивает и уже два месяца не проводит репетиций.
- 4 октября 2022
-
19:15
-
19:04
-
18:51
-
18:27
-
18:25
-
18:11
-
18:01
-
17:56
-
17:33
-
17:15
-
16:44
-
16:43
-
16:18
-
16:06
-
15:59
-
15:06
-
14:49
-
14:27
-
14:27
-
13:45
-
13:24
-
13:13
-
12:41
-
12:34
-
12:20
-
11:45
-
11:16
-
10:49
-
10:09
-
09:32
- 3 октября 2022
-
20:20
-
19:46
-
19:16
-
19:00
-
18:54