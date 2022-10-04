Релизы на ПК, ставка на онлайн и другое. Главное из интервью с PlayStation
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Глава PlayStation Studios Герман Хульст дал множество интервью разным СМИ и блогерам, а мы собрали самое интересное из них.
- Большие игры Sony начнут выходить на ПК с ещё меньшим разрывом — их запуск на ПК можно ожидать уже где-то через год после дебюта на PlayStation. То есть Horizon Forbidden West может заявиться на ПК весной 2023 года, а God of War: Ragnarok — осенью 2023-го;
- при этом сервисные игры вроде онлайна The Last of Us станут выпускать на PlayStation и ПК одновременно, дабы с первого мгновения иметь наиболее обширное сообщество игроков;
- при этом часть новых игр PlayStation всё ещё могут выйти на PS4 — такие проекты будут рассматриваться в частном порядке;
- движок Decima (Horizon Forbidden West, Death Stranding) используют несколько сторонних студий, помимо Guerrilla и Kojima Productions;
- сейчас в разработке 12 игр-сервисов. Часть — новые бренды. Часть — уже популярные франшизы;
- Sony продолжит заниматься сюжетными играми, поскольку они всё ещё приносят огромные деньги. Сейчас компания ищет идеальный баланс между созданием новых дорогущих блокбастеров и выпуском онлайн-игр;
- после скандала с Gran Turismo 7 в Sony поняли, что нужно оперативно реагировать на любые проблемы с играми-сервисами.
Мы должны быстро слушать, учиться и реагировать. Вот что мы узнали из проблемного запуска Gran Turismo 7.
Ближайший крупный релиз Sony — God of War: Ragnarok для PS4 и PS5 (9 ноября). Ещё до конца года издатель выпустит несколько своих игр на ПК: сборник Uncharted, Sackboy: A Big Advanture и «Человека-паука: Майлз Моралес».
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