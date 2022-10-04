Релизы на ПК, ставка на онлайн и другое. Главное из интервью с PlayStation

Глава PlayStation Studios Герман Хульст дал множество интервью разным СМИ и блогерам, а мы собрали самое интересное из них.

Большие игры Sony начнут выходить на ПК с ещё меньшим разрывом — их запуск на ПК можно ожидать уже где-то через год после дебюта на PlayStation. То есть Horizon Forbidden West может заявиться на ПК весной 2023 года, а God of War: Ragnarok — осенью 2023-го;

может заявиться на ПК весной 2023 года, а — осенью 2023-го; при этом сервисные игры вроде онлайна The Last of Us станут выпускать на PlayStation и ПК одновременно , дабы с первого мгновения иметь наиболее обширное сообщество игроков;

, дабы с первого мгновения иметь наиболее обширное сообщество игроков; при этом часть новых игр PlayStation всё ещё могут выйти на PS4 — такие проекты будут рассматриваться в частном порядке;

— такие проекты будут рассматриваться в частном порядке; движок Decima (Horizon Forbidden West, Death Stranding) используют несколько сторонних студий, помимо Guerrilla и Kojima Productions;

сейчас в разработке 12 игр-сервисов . Часть — новые бренды. Часть — уже популярные франшизы;

. Часть — новые бренды. Часть — уже популярные франшизы; Sony продолжит заниматься сюжетными играми, поскольку они всё ещё приносят огромные деньги. Сейчас компания ищет идеальный баланс между созданием новых дорогущих блокбастеров и выпуском онлайн-игр;

сюжетными играми, поскольку они всё ещё приносят огромные деньги. Сейчас компания ищет идеальный баланс между созданием новых дорогущих блокбастеров и выпуском онлайн-игр; после скандала с Gran Turismo 7 в Sony поняли, что нужно оперативно реагировать на любые проблемы с играми-сервисами.

Мы должны быстро слушать, учиться и реагировать. Вот что мы узнали из проблемного запуска Gran Turismo 7.

Ближайший крупный релиз Sony — God of War: Ragnarok для PS4 и PS5 (9 ноября). Ещё до конца года издатель выпустит несколько своих игр на ПК: сборник Uncharted, Sackboy: A Big Advanture и «Человека-паука: Майлз Моралес».