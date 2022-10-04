«Справишься?». EA показала первый геймплей ремейка Dead Space

EA выпустила первый полноценный трейлер ремейка Dead Space, который показывает реальные геймплейные кадры — именно так будет выглядеть игра в момент релиза 27 января.
В ролике показали массу сцен из оригинала — ходьбу по мрачным коридорам, множество знакомых локаций, сражения с монстрами, полёты с нулевой гравитацией и даже несколько боссов. Также впервые можно услышать Айзека — в оригинале, напомним, он не разговаривал (голос появился только в сиквеле).
Разработчики подтвердили, что старались максимально аутентично перенести оригинал, но не делали всё один в один. Благодаря этому изменилась структура локаций (теперь весь космический корабль — одна большая локация без загрузок) и появился новый контент, который имеет больше связи со второй и третьей частями.
Ремейк выходит 27 января на PS5, Xbox Series и ПК.
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