В кинотеатрах России могут начать показывать индийское кино
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Председатель индийского совета по культурным связям (ICCR) Винай Сахасрабуддхе заявил о том, что Россия и Индия могли бы заключить соглашение о взаимном показе фильмов. Об этом сообщает издание ТАСС. Картины с субтитрами можно будет показывать в первую неделю каждого месяца, предварительно резервируя для них места в кинотеатрах.
Правительства наших стран могут подписать соглашение, в соответствии с которым в известных кинотеатрах городов наших стран в течение недели будут демонстрироваться фильмы друг друга: в Индии российские, а в России — индийские. При этом индийские фильмы должны демонстрироваться с русскими субтитрами, а российские — с субтитрами на хинди.
Пока что данную инициативу лишь рассматривают. Ведутся ли прямо сейчас переговоры с российскими коллегами, пока неясно. Однако с большой долей вероятности в скором времени российские зрители смогут наслаждаться индийским кино.
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