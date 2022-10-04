Из CD Projekt ушёл основатель компании Марчин Ивинский
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Вместе с анонсом будущего CD Projekt RED основатель компании Марчин Ивинский выпустил обращение к игрокам, в котором заявил об уходе с поста СЕО. Он продолжит работу до конца 2022 года, после чего корпорация выберет нового руководителя.
В своём обращении Ивинский заявил, что очень гордится тем, чего достигла CD Projekt за последние 28 лет. Она выпустила сразу несколько хитов, включая «Ведьмака 3» и Cyberpunk 2077, и прямо сейчас работает сразу над несколькими играми со штатом в 1200 человек.
Напоследок Ивинский поблагодарил всех сотрудников, с кем он работал на протяжении многих лет, а также обычных геймеров за поддержку. Уже бывший глава отметил, что у CD Projekt всё впереди и он был очень рад внести свой вклад в развитие компании.
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