Из CD Projekt ушёл основатель компании Марчин Ивинский

Вместе с анонсом будущего CD Projekt RED основатель компании Марчин Ивинский выпустил обращение к игрокам, в котором заявил об уходе с поста СЕО. Он продолжит работу до конца 2022 года, после чего корпорация выберет нового руководителя.

В своём обращении Ивинский заявил, что очень гордится тем, чего достигла CD Projekt за последние 28 лет. Она выпустила сразу несколько хитов, включая «Ведьмака 3» и Cyberpunk 2077, и прямо сейчас работает сразу над несколькими играми со штатом в 1200 человек.

Напоследок Ивинский поблагодарил всех сотрудников, с кем он работал на протяжении многих лет, а также обычных геймеров за поддержку. Уже бывший глава отметил, что у CD Projekt всё впереди и он был очень рад внести свой вклад в развитие компании.