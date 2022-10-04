Team Spirit и Cloud9 начали RMR-турнир к мэйджору по CS:GO с побед

Две российские команды по CS:GO выиграли стартовые матчи европейского отборочного турнира RMR к чемпионату мира IEM Rio Major 2022. Cloud9 в 1-м туре уверенно переиграла украинскую B8 (16:6 на карте Ancient), а Team Spirit справилась с другой командой из России, 1win (16:9, Nuke).
В то же время ещё один отечественный коллектив forZe в серии дополнительных раундов уступил немецкому составу Sprout на Inferno (17:19), а G2 Esports «чистым листом» закрыла ECSTATIC из Дании (16:0).
Фото: HLTV
Матчи 2-го тура EU RMR A пройдут завтра, 5 октября. Team Spirit встретится со Sprout, Cloud9 сыграет с G2 Esports, а forZe — с 1win.
RMR-турниры к IEM Rio Major 2022 проходят по швейцарской системе. Для того чтобы выйти в финальную часть мэйджора, команда должна выиграть три матча, после трёх поражений коллектив вылетает с RMR-турнира.
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