Team Spirit и Cloud9 начали RMR-турнир к мэйджору по CS:GO с побед

Две российские команды по CS:GO выиграли стартовые матчи европейского отборочного турнира RMR к чемпионату мира IEM Rio Major 2022. Cloud9 в 1-м туре уверенно переиграла украинскую B8 (16:6 на карте Ancient), а Team Spirit справилась с другой командой из России, 1win (16:9, Nuke).

В то же время ещё один отечественный коллектив forZe в серии дополнительных раундов уступил немецкому составу Sprout на Inferno (17:19), а G2 Esports «чистым листом» закрыла ECSTATIC из Дании (16:0).

Фото: HLTV

Матчи 2-го тура EU RMR A пройдут завтра, 5 октября. Team Spirit встретится со Sprout, Cloud9 сыграет с G2 Esports, а forZe — с 1win.

RMR-турниры к IEM Rio Major 2022 проходят по швейцарской системе. Для того чтобы выйти в финальную часть мэйджора, команда должна выиграть три матча, после трёх поражений коллектив вылетает с RMR-турнира.