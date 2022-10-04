В Турции сильно дорожают игры. У ремейка Dead Space уже новая цена

Страны с особенно высоким уровнем инфляции постоянно видят всё новые цены на продукцию — среди них и игры. Россияне последние полгода активно закупались игровой продукцией для ПК и консолей через Турцию, но «халява» потихоньку подходит к концу.

Цены на ремейк Dead Space в регионе уже заметно выше других проектов: на ПК (Steam) игру продают за 1000 лир (3600 рублей), а на консолях (Xbox) — за 1400 лир (5000 рублей). По факту это даже дороже, чем покупать тот же ремейк в США через криптобиржу.

Для сравнения, FIFA 23 продаётся куда дешевле: на ПК за 700 лир (2520 рублей) и на консолях нового поколения за 800 лир (2900 рублей).

Ещё примечательно, что Dead Space на консолях продают за $ 70, тогда как на ПК — $ 60. Игра выходит 27 января.