В Турции сильно дорожают игры. У ремейка Dead Space уже новая цена
Поделиться
Страны с особенно высоким уровнем инфляции постоянно видят всё новые цены на продукцию — среди них и игры. Россияне последние полгода активно закупались игровой продукцией для ПК и консолей через Турцию, но «халява» потихоньку подходит к концу.
Цены на ремейк Dead Space в регионе уже заметно выше других проектов: на ПК (Steam) игру продают за 1000 лир (3600 рублей), а на консолях (Xbox) — за 1400 лир (5000 рублей). По факту это даже дороже, чем покупать тот же ремейк в США через криптобиржу.
Для сравнения, FIFA 23 продаётся куда дешевле: на ПК за 700 лир (2520 рублей) и на консолях нового поколения за 800 лир (2900 рублей).
Ещё примечательно, что Dead Space на консолях продают за $ 70, тогда как на ПК — $ 60. Игра выходит 27 января.
Новость по теме«Справишься?». EA показала первый геймплей ремейка Dead Space
Комментарии
- 4 октября 2022
-
20:50
-
20:13
-
20:12
-
19:51
-
19:45
-
19:32
-
19:26
-
19:15
-
19:04
-
18:51
-
18:27
-
18:25
-
18:11
-
18:01
-
17:56
-
17:33
-
17:15
-
16:44
-
16:43
-
16:18
-
16:06
-
15:59
-
15:06
-
14:49
-
14:27
-
14:27
-
13:45
-
13:24
-
13:13
-
12:41
-
12:34
-
12:20
-
11:45
-
11:16
-
10:49
Партнерский контент