n0tail пропустит The International 2022 — ему не хватило места в заявке клуба

Двукратный победитель The International в составе OG Йохан n0tail Сундштайн рассказал, что может пропустить предстоящий чемпионат мира в Сингапуре, так как не включён в состав европейского коллектива на TI11.

По словам Нотейла, организаторы позволяют каждой команде заявить только восемь человек, включая пять игроков.

Допускается лишь восемь человек — мне не хватило места, что очень грустно. Нам даже не хватило слота для спортивного психолога. Надеюсь, что хотя бы смогу купить билет и отправиться на турнир уже в качестве зрителя. Буду поддерживать команду с трибун.

Ранее стало известно, что Себастьян Ceb Дебс был заявлен в качестве второго тренера OG на The International 2022. Помимо него, в заявку клуба включены пять игроков, главный тренер и менеджер.