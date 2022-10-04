Звёзды российского футбола проведут турнир по CS:GO. Головин и Дзюба — в одной команде

Киберспортивный клуб футболиста «Рубина» Солтмурада Бакаева проводит турнир по Counter-Strike: Global Offensive, участие в котором принимают известные российские игроки. Призовой фонд чемпионата составит 700 000 рублей.
Всего в рамках ивента сразятся восемь команд, за которые выступят футболисты клубов РПЛ и некоторых зарубежных коллективов. К примеру, в состав Predators вошли Артём Дзюба, Александр Головин и Никита Чернов, а также Артём Железников и Вадим Французов.
Среди других участников стоит отметить ростер FlashForLong игроков ФК «Химки» (Александр Долгов и Брайн Идову), команду Зелимхана Бакаева и его экс-партнёров по «Спартаку» Руслана Литвинова и Георгия Меладзе. На турнире также сыграют Сергей Песьяков, Александр Кокорин, Тимур Жамалетдинов и другие известные российские футболисты.
Следить за ходом турнира по CS:GO можно на канале известного стримера и киберспортсмена Никиты anastaze Абрамкина, который и комментирует все матчи в прямом эфире. Первые игры проходят сегодня, 4 октября.
- 4 октября 2022
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