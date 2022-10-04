СМИ: Илон Маск всё-таки готов купить «Твиттер»

Как сообщает издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники, Илон Маск отправил повторное предложение руководству «Твиттера» о покупке соцсети. Интересно, что цена осталась прежней — $ 44 млрд.
Сделку по покупке «Твиттера» Маск анонсировал ещё в апреле. Руководство соцсети сначала восприняло предложение бизнесмена как шутку, однако всё равно провело несколько встреч с миллиардером и сообщило ему конфиденциальную информацию. Чуть позже сам Маск захотел отказаться от сделки из-за неуверенности в правдивости предоставленных ему данных о количестве ботов в «Твиттере».
Самому богатому человеку в мире всё ещё грозит суд в октябре, где его могут буквально заставить купить «Твиттер» за куда большую сумму. Судя по всему, Маск не стал дожидаться заседания, предложив руководству соцсети всё те же $ 44 млрд. На момент публикации заметки обе стороны пока не комментировали ситуацию.
- 4 октября 2022
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