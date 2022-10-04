Разработка сиквела Cyberpunk 2077 ещё не стартовала

4 октября на совещании с инвесторами CD Projekt анонсировала несколько своих следующих игр, включая продолжение Cyberpunk 2077. Фанаты тут же воодушевились — скоро они могут получить сиквел, в котором авторы наверняка исправят все недостатки оригинала.

Как отметил журналист издания Axios Стивен Тотило, CD Projekt отдельно подчеркнула, что разработка проекта Orion — кодового названия сиквела Cyberpunk 2077 — пока не стартовала. Дело в том, что за продолжение возьмётся новый офис польской студии в США — под сиквел формируют команду в Бостоне.

Саму Cyberpunk 2077 делали в Польше. Сейчас команда проект завершает работу над единственным сюжетным дополнением Phantom Liberty. Расширение появится в продаже только на ПК, PS5 и Xbox Series — до PS4 и Xbox One оно не доберётся из-за технических трудностей.

Таким образом, вряд ли мы увидим продолжение Cyberpunk 2077 раньше, чем лет через пять. К тому же немалая часть всей команды CD Projekt прямо сейчас трудится над новым «Ведьмаком», которого также не стоит ждать в ближайшие годы.