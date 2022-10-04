Серверы Overwatch 2 подверглись массовой атаке

Не успела Blizzard запустить серверы Overwatch 2, как они подверглись DDoS-атаке. Это подтвердил глава компании Майк Ибарра.

К сожалению, мы подверглись большой DDoS-атаке на наши серверы. Команды работают над решением проблемы. Ситуация вызывает множество разрывов и проблемы с соединением.

Серверы Overwatch 2 запустили почти за час до официального релиза, но там сразу же возникли огромные очереди. Сначала они были по 20-50 тыс. человек, затем снизились до 3000-5000. Притом многие игроки до сих пор испытывают проблемы — особенно с переносом прогресса из первой части.

Компания не раз подтвердила, что в курсе всех проблем и старается их оперативно решать. Шутер вышел на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch и ПК. Игра даже без проблем работает на ПК.