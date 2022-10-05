На серверы Overwatch 2 совершили вторую хакерскую атаку — в игру до сих пор трудно зайти

Запуск Overwatch 2 точно нельзя назвать удачным. Игра стала доступна вчера примерно в 21:00 мск, однако большинство игроков так и не смогли войти на серверы. Во-первых, им мешали очереди, которые достигали 50 тыс. человек, а во-вторых — хакерские атаки.
Глава Blizzard Майк Ибарра ночью сообщил о DDoS-атаке, а утром геймдизайнер шутера Аарон Келлер объявил, что была совершена и вторая хакерская атака. По его словам, команда пытается как можно быстрее исправить все ошибки.
Мы неуклонно добиваемся прогресса в решении проблем с серверами, а также работаем над второй DDoS-атакой. Мы будем продолжать работать всю ночь. Благодарим вас за терпение. Мы сообщим дополнительную информацию по мере её появления.
Судя по всему, хотя бы зайти в меню Overwatch 2 получается у настоящих счастливчиков. Многие игроки до сих пор жалуются на проблемы при входе. Наша личная проверка на PS5 и Nintendo Switch не дала положительного результата — в игру мы так и не зашли.
Overwatch 2 распространяется бесплатно на всех актуальных платформах.
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