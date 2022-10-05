Анджелина Джоли обвинила Бреда Питта в насилии над ней и их детьми

Громкие разбирательства Джонни Деппа и Эмбер Хёрд закончились, пришло время для чего-то нового. Издание The New York Times сообщило о том, что Анджелина Джоли подала иск против Бреда Питта. Актриса обвинила бывшего мужа в домашнем насилии.
В судебном иске в Лос-Анджелесе, поданном в рамках судебного разбирательства о разделении винодельни, которой когда-то владели актёры, адвокаты Джоли заявили, что переговоры о продаже её доли бизнеса Питту сорвались из-за его требования, чтобы она подписала «соглашение о неразглашении, которое запрещало бы ей говорить вне суда о физическом и эмоциональном насилии Питта над ней и их детьми».
Сообщается, что во время полёта на частном самолёте из Франции в Калифорнию в 2016 году актёр придушил одного из детей, а другого ударил по лицу. После этого Питт якобы схватил Джоли за волосы и начал трясти её. Позже Питт облил пивом бывшую супругу и детей.
Адвокат актёра заявил, что Питт взял на себя ответственность за некоторые случаи в своём прошлом, но он не возьмёт на себя ответственность за то, чего не совершал. Судя по всему, нас ждут новые семейные разборки.
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