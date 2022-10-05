Спустя 13 часов игроки Overwatch всё ещё не получили свой контент в Overwatch 2

Overwatch 2 запустилась очень проблемно. Мало того что для игры приходится выжидать многотысячные очереди, так серверы шутера ещё и подверглись двум хакерским атакам. Сейчас ситуация постепенно приходит в норму. Наша личная проверка показала, что в шутер можно зайти с PS5 и Nintendo Switch. К тому же сохранился и весь прогресс из первой части.
Несмотря на это, многие жалуются на то, что все предметы из первой Overwatch не перенеслись в сиквел. Люди отмечают, что, даже после того, как наиграли в Overwatch более тысячи часов, у них закрыты стандартные герои — будто бы они новички.
Судя по всему, со временем Blizzard исправит все ошибки, а игроки получат свои косметические предметы и валюту. Также в комментариях игроки указывают, что решить проблемы можно простым перезапуском игры. Если у вас возникли трудности, попробуйте перезайти.
Overwatch 2 доступна бесплатно на всех актуальных платформах.
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